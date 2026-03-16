NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Barrett Business Services-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 39,83 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investierten, hätten nun 25,110 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 27,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 690,52 USD wert. Damit wäre die Investition 30,95 Prozent weniger wert.

Am Markt war Barrett Business Services jüngst 696,91 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at