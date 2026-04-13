Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Langfristige Performance
|
13.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Barrett Business Services-Anteile letztlich bei 39,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 251,004 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Barrett Business Services-Papiers auf 28,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 100,90 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,99 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Barrett Business Services belief sich jüngst auf 713,61 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barrett Business Services Inc.
Analysen zu Barrett Business Services Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Barrett Business Services Inc.
|24,60
|2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.