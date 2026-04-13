NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Barrett Business Services-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Barrett Business Services-Anteile letztlich bei 39,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 251,004 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Barrett Business Services-Papiers auf 28,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 100,90 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,99 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Barrett Business Services belief sich jüngst auf 713,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at