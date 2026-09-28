Barrett Business Services Aktie

Barrett Business Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886799 / ISIN: US0684631080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Barrett Business Services-Anlage? 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Barrett Business Services-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Barrett Business Services-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 44,73 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hat, hat nun 223,564 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 31,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 961,77 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,38 Prozent abgenommen.

Barrett Business Services wurde am Markt mit 753,56 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Barrett Business Services Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Barrett Business Services Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Barrett Business Services Inc. 27,20 0,00% Barrett Business Services Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen