NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Barrett Business Services-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Barrett Business Services-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 44,73 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hat, hat nun 223,564 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 31,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 961,77 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,38 Prozent abgenommen.

Barrett Business Services wurde am Markt mit 753,56 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at