Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|Investmentbeispiel
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Bassett Furniture Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bassett Furniture Industries-Aktie bei 13,90 USD. Bei einem Bassett Furniture Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 71,942 Bassett Furniture Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.01.2026 1 213,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,87 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,37 Prozent angezogen.
Alle Bassett Furniture Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 143,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!