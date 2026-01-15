NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Bassett Furniture Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bassett Furniture Industries-Aktie bei 13,90 USD. Bei einem Bassett Furniture Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 71,942 Bassett Furniture Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.01.2026 1 213,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,87 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,37 Prozent angezogen.

Alle Bassett Furniture Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 143,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at