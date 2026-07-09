Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|Rentable Bassett Furniture Industries-Investition?
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bassett Furniture Industries-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 16,00 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 625,000 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 543,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,44 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Bassett Furniture Industries belief sich zuletzt auf 165,04 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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