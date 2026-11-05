Bassett Furniture Industries Aktie

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WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

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Langfristige Performance 05.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Bassett Furniture Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bassett Furniture Industries-Aktie an diesem Tag 17,98 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 55,617 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 295,88 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Papiers am 04.11.2026 auf 23,30 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 29,59 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Bassett Furniture Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 198,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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