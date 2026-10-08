NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bassett Furniture Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Bassett Furniture Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Bassett Furniture Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,464 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 21,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,10 Prozent angewachsen.

Bassett Furniture Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 182,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at