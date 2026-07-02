Bassett Furniture Industries Aktie

Bassett Furniture Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

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Performance unter der Lupe 02.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bassett Furniture Industries-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 02.07.2025 wurde die Bassett Furniture Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Bassett Furniture Industries-Papier an diesem Tag bei 15,64 USD. Bei einem Bassett Furniture Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,939 Bassett Furniture Industries-Aktien. Die gehaltenen Bassett Furniture Industries-Anteile wären am 30.06.2026 1 132,99 USD wert, da der Schlussstand 17,72 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,30 Prozent.

Bassett Furniture Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 154,00 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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