NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Bassett Furniture Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 26.03.2021 wurde die Bassett Furniture Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bassett Furniture Industries-Anteile bei 23,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 426,257 Bassett Furniture Industries-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 108,27 USD, da sich der Wert einer Bassett Furniture Industries-Aktie am 25.03.2026 auf 14,33 USD belief. Damit wäre die Investition um 38,92 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Bassett Furniture Industries belief sich zuletzt auf 123,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at