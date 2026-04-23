NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bassett Furniture Industries-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Bassett Furniture Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,740 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bassett Furniture Industries-Papiers auf 14,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,30 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 45,70 Prozent.

Bassett Furniture Industries wurde am Markt mit 127,99 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at