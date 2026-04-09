Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Bassett Furniture Industries Aktie

Bassett Furniture Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Bassett Furniture Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Bassett Furniture Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bassett Furniture Industries-Aktie an diesem Tag 15,81 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 63,251 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Bassett Furniture Industries-Papiers auf 14,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 905,76 USD wert. Damit wäre die Investition um 9,42 Prozent gesunken.

Bassett Furniture Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 120,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bassett Furniture Industries Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Bassett Furniture Industries Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bassett Furniture Industries Inc. 14,57 1,75% Bassett Furniture Industries Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Israel will mit Libanon verhandeln: ATX kaum verändert -- DAX stabil -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert vor dem Wochenende seitwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen