NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Bassett Furniture Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Bassett Furniture Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bassett Furniture Industries-Aktie an diesem Tag 15,81 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 63,251 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Bassett Furniture Industries-Papiers auf 14,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 905,76 USD wert. Damit wäre die Investition um 9,42 Prozent gesunken.

Bassett Furniture Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 120,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at