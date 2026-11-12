Bassett Furniture Industries Aktie

Bassett Furniture Industries ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bassett Furniture Industries-Investition im Blick 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bassett Furniture Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bassett Furniture Industries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Bassett Furniture Industries-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 28,55 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 350,263 Bassett Furniture Industries-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 7 667,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,89 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 23,33 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Bassett Furniture Industries belief sich zuletzt auf 191,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bassett Furniture Industries Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Bassett Furniture Industries Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bassett Furniture Industries Inc. 21,53 -0,28% Bassett Furniture Industries Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen