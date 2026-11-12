Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|Bassett Furniture Industries-Investition im Blick
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bassett Furniture Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Bassett Furniture Industries-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 28,55 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 350,263 Bassett Furniture Industries-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 7 667,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,89 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 23,33 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Bassett Furniture Industries belief sich zuletzt auf 191,02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bassett Furniture Industries Inc.
Analysen zu Bassett Furniture Industries Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bassett Furniture Industries Inc.
|21,53
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.