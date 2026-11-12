NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bassett Furniture Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bassett Furniture Industries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Bassett Furniture Industries-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 28,55 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 350,263 Bassett Furniture Industries-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 7 667,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,89 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 23,33 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Bassett Furniture Industries belief sich zuletzt auf 191,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at