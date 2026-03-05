NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bassett Furniture Industries-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Bassett Furniture Industries-Papier letztlich bei 32,27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 309,885 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.03.2026 auf 15,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 665,32 USD wert. Mit einer Performance von -53,35 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Bassett Furniture Industries belief sich zuletzt auf 128,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at