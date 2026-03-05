Bassett Furniture Industries Aktie

Bassett Furniture Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

Profitabler Bassett Furniture Industries-Einstieg? 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bassett Furniture Industries-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Bassett Furniture Industries-Papier letztlich bei 32,27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 309,885 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.03.2026 auf 15,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 665,32 USD wert. Mit einer Performance von -53,35 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Bassett Furniture Industries belief sich zuletzt auf 128,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Bassett Furniture Industries Inc. 14,64 -2,76% Bassett Furniture Industries Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

