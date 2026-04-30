NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Bassett Furniture Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Bassett Furniture Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 29,51 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 33,887 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bassett Furniture Industries-Papiere wären am 29.04.2026 495,76 USD wert, da der Schlussstand 14,63 USD betrug. Mit einer Performance von -50,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Bassett Furniture Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 128,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at