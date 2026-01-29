NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bassett Furniture Industries von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Bassett Furniture Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Bassett Furniture Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,38 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 5,160 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 78,79 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Anteils am 28.01.2026 auf 15,27 USD belief. Mit einer Performance von -21,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bassett Furniture Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 135,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at