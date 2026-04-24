BE Semiconductor Industries Aktie
WKN DE: 898494 / ISIN: US0733201034
|Dividenden-Auszahlung
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24.04.2026 14:03:32
NASDAQ Composite Index-Titel BE Semiconductor Industries-Aktie: BE Semiconductor Industries schüttet weniger Dividende aus
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert BE Semiconductor Industries am 23.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,59 USD beschlossen. Damit wurde die BE Semiconductor Industries-Dividende im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent herabgesetzt. Insgesamt wurde entschieden 195,03 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die BE Semiconductor Industries-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,11 Prozent erhöht.
BE Semiconductor Industries- Dividendenrendite im Blick
Für das Jahr 2025 verzeichnet das BE Semiconductor Industries-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,01 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,54 Prozent.
Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite
In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der Aktienkurs von BE Semiconductor Industries im -Handel auf gleichem Niveau. Eine nahezu gleiche Performance wie der BE Semiconductor Industries-Aktienkurs weist auch die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) auf.
BE Semiconductor Industries- Dividendenerwartung
Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 3,74 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,33 Prozent ansteigen.
Fundamentaldaten von Dividenden-Titel BE Semiconductor Industries
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens BE Semiconductor Industries beträgt aktuell 21,651 Mrd. USD. Das BE Semiconductor Industries-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 83,66. Der Umsatz von BE Semiconductor Industries belief sich in 2025 auf 667,360 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,87 USD.
Redaktion finanzen.at
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