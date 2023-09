NASDAQ Composite Index-Titel BE Semiconductor Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in BE Semiconductor Industries abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BE Semiconductor Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Am 07.09.2022 wurden BE Semiconductor Industries-Anteile an der Börse NASO gehandelt. Diesen Tag beendeten die BE Semiconductor Industries-Anteile bei 45,25 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die BE Semiconductor Industries-Aktie investiert hat, hat nun 22,099 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.09.2023 auf 115,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 546,02 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 154,60 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at