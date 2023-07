NASDAQ Composite Index-Titel Big 5 Sporting Goods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Big 5 Sporting Goods verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Big 5 Sporting Goods-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 4,41 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Big 5 Sporting Goods-Aktie investiert hat, hat nun 22,676 Anteile im Depot. Die gehaltenen Big 5 Sporting Goods-Anteile wären am 24.07.2023 205,44 USD wert, da der Schlussstand 9,06 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 105,44 Prozent.

Insgesamt war Big 5 Sporting Goods zuletzt 199,30 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at