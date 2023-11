NASDAQ Composite Index-Titel Big 5 Sporting Goods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Big 5 Sporting Goods von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Big 5 Sporting Goods-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Big 5 Sporting Goods-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Big 5 Sporting Goods-Anteile an diesem Tag 13,48 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Big 5 Sporting Goods-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,418 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2023 41,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,62 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 58,31 Prozent.

Der Börsenwert von Big 5 Sporting Goods belief sich jüngst auf 126,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at