Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Langfristige Investition
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Biogen von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Biogen-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Biogen-Anteile letztlich bei 138,60 USD. Bei einem Biogen-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72,150 Biogen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Biogen-Papiers auf 209,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 139,25 USD wert. Damit wäre die Investition 51,39 Prozent mehr wert.
Biogen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biogen Inc
Analysen zu Biogen Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biogen Inc
|180,84
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte in Grün -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.