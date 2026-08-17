NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Biogen von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Biogen-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Biogen-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Biogen-Anteile letztlich bei 138,60 USD. Bei einem Biogen-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72,150 Biogen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Biogen-Papiers auf 209,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 139,25 USD wert. Damit wäre die Investition 51,39 Prozent mehr wert.

Biogen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at