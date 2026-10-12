Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Profitabler Biogen-Einstieg?
|
12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Biogen von vor einem Jahr eingefahren
Am 12.10.2025 wurde die Biogen-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Biogen-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 146,57 USD. Bei einem Biogen-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,823 Biogen-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 225,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 539,95 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 539,95 USD entspricht einer Performance von +53,99 Prozent.
Der Biogen-Wert an der Börse wurde auf 33,25 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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