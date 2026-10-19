NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biogen von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Biogen-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Biogen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Biogen-Papier bei 257,30 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 38,865 Biogen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 041,97 USD, da sich der Wert eines Biogen-Anteils am 16.10.2026 auf 232,65 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,58 Prozent.

Biogen wurde am Markt mit 34,37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at