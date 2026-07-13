Biogen Aktie

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WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

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Biogen-Investmentbeispiel 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biogen-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Biogen-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Biogen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Biogen-Aktie an diesem Tag bei 231,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Biogen-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,432 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Biogen-Papiere wären am 10.07.2026 86,13 USD wert, da der Schlussstand 199,15 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 13,87 Prozent.

Insgesamt war Biogen zuletzt 29,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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