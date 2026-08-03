Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Biogen-Investment im Blick
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03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biogen-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Biogen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Biogen-Anteile betrug an diesem Tag 338,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,296 Biogen-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 202,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 39,96 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Biogen zuletzt 29,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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