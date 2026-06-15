Biogen Aktie

Biogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

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Frühe Investition 15.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Biogen eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Biogen-Papier statt. Der Schlusskurs des Biogen-Papiers betrug an diesem Tag 219,92 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Biogen-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,472 Biogen-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.06.2026 auf 200,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 096,65 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 9,03 Prozent.

Biogen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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