NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Biogen-Aktie gebracht.

Die Biogen-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Biogen-Papier bei 302,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,331 Biogen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Biogen-Papiere wären am 29.05.2026 64,81 USD wert, da der Schlussstand 196,00 USD betrug. Damit wäre die Investition 35,19 Prozent weniger wert.

Am Markt war Biogen jüngst 28,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at