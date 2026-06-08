NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Biogen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden Biogen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 395,37 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,529 Biogen-Papiere. Die gehaltenen Biogen-Papiere wären am 05.06.2026 494,07 USD wert, da der Schlussstand 195,34 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 50,59 Prozent vermindert.

Alle Biogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at