Biogen-Anlage unter der Lupe 19.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Biogen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.01.2021 wurde die Biogen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Biogen-Papier an diesem Tag 273,84 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,518 Biogen-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 164,42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 004,24 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,96 Prozent verringert.

Am Markt war Biogen jüngst 24,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

