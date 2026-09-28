Biogen Aktie

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WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

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Rentabler Biogen-Einstieg? 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Biogen eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Biogen-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 284,71 USD. Bei einem Biogen-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,123 Biogen-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 227,60 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 994,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,06 Prozent verringert.

Insgesamt war Biogen zuletzt 33,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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