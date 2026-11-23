Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Investmentbeispiel
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Biogen von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde das Biogen-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Biogen-Anteile bei 254,15 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Biogen-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,935 Biogen-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 249,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 982,06 USD wert. Das entspricht einem Minus von 1,79 Prozent.
Am Markt war Biogen jüngst 36,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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