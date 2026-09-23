Biomarin Pharmaceutical Aktie

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WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013

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Lohnendes Biomarin Pharmaceutical-Investment? 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Biomarin Pharmaceutical-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Biomarin Pharmaceutical-Papier bei 53,41 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,723 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (63,37 USD), wäre die Investition nun 1 186,48 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18,65 Prozent vermehrt.

Biomarin Pharmaceutical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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