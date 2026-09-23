Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Lohnendes Biomarin Pharmaceutical-Investment?
|
23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Biomarin Pharmaceutical-Papier bei 53,41 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,723 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (63,37 USD), wäre die Investition nun 1 186,48 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18,65 Prozent vermehrt.
Biomarin Pharmaceutical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Analysen zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biomarin Pharmaceutical Inc.
|54,60
|-0,04%