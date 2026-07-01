Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Rentable Biomarin Pharmaceutical-Anlage?
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr abgeworfen
Am 01.07.2025 wurden Biomarin Pharmaceutical-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 56,19 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,797 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 57,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 018,33 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,83 Prozent angezogen.
Biomarin Pharmaceutical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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