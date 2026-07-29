Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Lukrative Biomarin Pharmaceutical-Investition?
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29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Biomarin Pharmaceutical-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Biomarin Pharmaceutical-Papiers betrug an diesem Tag 58,23 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hat, hat nun 171,733 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Biomarin Pharmaceutical-Papiers auf 62,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 659,45 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 6,59 Prozent.
Biomarin Pharmaceutical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,65 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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