NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 04.02.2016 wurde die Biomarin Pharmaceutical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Biomarin Pharmaceutical-Anteile bei 71,15 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Biomarin Pharmaceutical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,055 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 57,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 809,70 USD wert. Das entspricht einem Minus von 19,03 Prozent.

Der Biomarin Pharmaceutical-Wert an der Börse wurde auf 11,12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at