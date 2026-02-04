Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Biomarin Pharmaceutical-Investment im Blick
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 04.02.2016 wurde die Biomarin Pharmaceutical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Biomarin Pharmaceutical-Anteile bei 71,15 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Biomarin Pharmaceutical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,055 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 57,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 809,70 USD wert. Das entspricht einem Minus von 19,03 Prozent.
Der Biomarin Pharmaceutical-Wert an der Börse wurde auf 11,12 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!