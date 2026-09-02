NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie Investoren gebracht.

Am 02.09.2023 wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Biomarin Pharmaceutical-Anteile 93,03 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,749 Biomarin Pharmaceutical-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 696,98 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,30 Prozent abgenommen.

Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 12,66 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at