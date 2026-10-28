Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Frühe Anlage
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 80,67 USD. Bei einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,240 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 55,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,61 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31,39 Prozent vermindert.
Insgesamt war Biomarin Pharmaceutical zuletzt 10,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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