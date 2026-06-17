NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Biomarin Pharmaceutical-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Anteile betrug an diesem Tag 82,98 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 120,511 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 55,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 642,56 USD wert. Damit wäre die Investition um 33,57 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Biomarin Pharmaceutical betrug jüngst 10,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at