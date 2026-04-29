NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Biomarin Pharmaceutical-Investment gewesen.

Die Biomarin Pharmaceutical-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 84,68 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11,809 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 629,43 USD, da sich der Wert eines Biomarin Pharmaceutical-Papiers am 28.04.2026 auf 53,30 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,06 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Biomarin Pharmaceutical einen Börsenwert von 10,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at