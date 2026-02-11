NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 11.02.2025 wurden Biomarin Pharmaceutical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Biomarin Pharmaceutical-Aktie an diesem Tag 63,55 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Biomarin Pharmaceutical-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 157,356 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.02.2026 auf 59,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 387,88 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 6,12 Prozent verkleinert.

Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 11,05 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at