NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Biomarin Pharmaceutical-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Biomarin Pharmaceutical-Anteile an diesem Tag bei 89,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 112,246 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Biomarin Pharmaceutical-Papiers auf 52,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 935,57 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,64 Prozent abgenommen.

Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 10,45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at