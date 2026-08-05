NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde die Biomarin Pharmaceutical-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Biomarin Pharmaceutical-Papier 88,54 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,129 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 68,58 USD, da sich der Wert eines Biomarin Pharmaceutical-Papiers am 04.08.2026 auf 60,72 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 31,42 Prozent.

Am Markt war Biomarin Pharmaceutical jüngst 11,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at