NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Biomarin Pharmaceutical-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Biomarin Pharmaceutical-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,79 USD. Bei einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,761 Biomarin Pharmaceutical-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,11 Prozent verringert.

Biomarin Pharmaceutical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,62 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at