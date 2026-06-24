Biomarin Pharmaceutical Aktie

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WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013

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Biomarin Pharmaceutical-Investition 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Biomarin Pharmaceutical-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Biomarin Pharmaceutical-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Biomarin Pharmaceutical-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Biomarin Pharmaceutical-Papier bei 77,01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,299 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73,37 USD, da sich der Wert eines Biomarin Pharmaceutical-Papiers am 23.06.2026 auf 56,50 USD belief. Mit einer Performance von -26,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Biomarin Pharmaceutical betrug jüngst 10,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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