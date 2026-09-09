Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Biomarin Pharmaceutical-Performance im Blick
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Biomarin Pharmaceutical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Biomarin Pharmaceutical-Anteile bei 80,11 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 124,828 Biomarin Pharmaceutical-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (64,63 USD), wäre das Investment nun 8 067,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,32 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Biomarin Pharmaceutical einen Börsenwert von 12,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Analysen zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biomarin Pharmaceutical Inc.
|55,10
|-0,68%