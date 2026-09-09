NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Biomarin Pharmaceutical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Biomarin Pharmaceutical-Anteile bei 80,11 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 124,828 Biomarin Pharmaceutical-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (64,63 USD), wäre das Investment nun 8 067,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,32 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Biomarin Pharmaceutical einen Börsenwert von 12,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at