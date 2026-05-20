NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Biomarin Pharmaceutical-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Biomarin Pharmaceutical-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,639 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Aktie auf 49,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 629,55 USD wert. Mit einer Performance von -37,04 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Biomarin Pharmaceutical war somit zuletzt am Markt 9,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at