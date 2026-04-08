NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: Wäre eine Biomarin Pharmaceutical-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Investoren, die vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.04.2025 wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Biomarin Pharmaceutical-Anteile an diesem Tag bei 55,89 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,892 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Biomarin Pharmaceutical-Papiers auf 56,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 005,90 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0,59 Prozent.

Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 10,81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at