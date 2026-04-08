Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Hochrechnung
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: Wäre eine Biomarin Pharmaceutical-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentabel?
Am 08.04.2025 wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Biomarin Pharmaceutical-Anteile an diesem Tag bei 55,89 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,892 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Biomarin Pharmaceutical-Papiers auf 56,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 005,90 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0,59 Prozent.
Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 10,81 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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