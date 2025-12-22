NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Blackbaud von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Blackbaud-Aktien verdienen können.

Das Blackbaud-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,875 Blackbaud-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.12.2025 gerechnet (63,63 USD), wäre das Investment nun 1 073,74 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,37 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Blackbaud eine Börsenbewertung in Höhe von 3,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at