Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Profitable Blackbaud-Investition?
|
19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackbaud-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das Blackbaud-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Blackbaud-Aktie betrug an diesem Tag 68,93 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,507 Blackbaud-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (51,65 USD), wäre die Investition nun 749,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,07 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Blackbaud bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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