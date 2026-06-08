Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Blackbaud-Performance
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08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackbaud-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Blackbaud-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Blackbaud-Anteile bei 75,32 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,328 Blackbaud-Aktien im Depot. Die gehaltenen Blackbaud-Aktien wären am 05.06.2026 37,59 USD wert, da der Schlussstand 28,31 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -62,41 Prozent.
Insgesamt war Blackbaud zuletzt 1,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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