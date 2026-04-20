Blackbaud Aktie

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WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

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Rentabler Blackbaud-Einstieg? 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackbaud von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Blackbaud-Aktie gebracht.

Am 20.04.2016 wurde das Blackbaud-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 63,61 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackbaud-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 157,208 Blackbaud-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 38,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 093,38 USD wert. Mit einer Performance von -39,07 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Blackbaud einen Börsenwert von 1,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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